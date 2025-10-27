Berliner Zeitung: Солдаты ВСУ массово сбегают с позиций из-за истощения

Военнослужащие подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертируют в связи с усталостью, коррупцией и принудительной мобилизацией. Большой материал об этом опубликован в немецкой газете Berliner Zeitung.

Как отмечает автор статьи, украинский историк Марта Гавришко, основными причинами бегства солдат ВСУ являются истощение, недостаточная подготовка, неопределенность во времени службы. Кроме того, дополнительными мотивами для самовольного оставления своих частей стали разочарование, дефицитная экономика, низкая оплата и коррупция, пишет Гавришко.

По ее оценке, массовое дезертирство также происходит из-за слабого военного руководства Украины, весомой утраты доверия к начальникам, приказы которых рискованны и «часто ведут к большим потерям».

Газета отмечает, что на Украине было возбуждено около 290 000 уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. При этом журналисты предполагают, что цифры еще сильно занижены, поскольку командование обычно боится сообщать о сбежавших солдатах. Причиной этому является боязнь, что каждый исчезнувший военный может быть расценен как личный провал руководства.

Ранее полковник запаса Виталий Киселев рассказал, что за три месяца из одной только 24-й бригады ВСУ дезертировали 1200 бойцов. По словам аналитика, по большей части военнослужащие, заподозренные в «самоволке», оказались выходцами из восточных регионов Украины. Так он предположил, что причиной бегства могли стать разногласия в языковом вопросе и недоверие украинским командиров к русскоговорящим солдатам.