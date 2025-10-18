Бывший СССР
Полковник рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ

Полковник Киселев: За три месяца из 24-й бригады ВСУ дезертировали 1200 бойцов
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В период с августа по октябрь нынешнего года из 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали примерно 1200 бойцов. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев, пишет РИА Новости.

Речь идет о самовольном оставлении части на константиновском направлении. По информации Киеселева, все военнослужащие выходцы из восточных регионов Украины. Он предположил, что причиной этому могли стать разногласия в языковом вопросе.

«Пренебрежительное отношение командиров ВСУ к тем, кто сейчас приходят на службу. Командование ВСУ считают русскоговорящих украинцев слабыми бойцами», — пояснил полковник.

Как рассказал он, принятое решение о расформировании 9-го стрелкового батальона ВСУ на волчанском направлении также связывается с массовыми случаями самоволки и преступлениями, совершаемыми на почве языковых разногласий.

Ранее в силовых структурах сообщили, что реальное количество дезертиров на Украине может превышать 250 тысяч. При этом появилась информация о том, что командование ВСУ пытается скрыть случаи бегства из армии.

