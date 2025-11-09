Мир
В Германии оценили уровень дезертирства в ВСУ

Welt: Уровень дезертирства в ВСУ вырос до рекордных показателей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Уровень дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) вырос до рекордных показателей. Об этом заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры», — сказал он.

Ваннер отметил, что украинские войска несет огромные потери каждый месяц. По его словам, это вынуждает правительство Украины проводить усиленную мобилизацию для пополнения войск. «Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине», — сказал он.

Ранее немецкие СМИ предположили, что массовое дезертирство также происходит из-за слабого военного руководства в Украине, весомой утраты доверия к начальникам, приказы которых рискованны и «часто ведут к большим потерям».

