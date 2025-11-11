Ценности
19:24, 11 ноября 2025Ценности

Жена Константина Эрнста пришла на день рождения Собчак с обесцвеченными бровями

Актриса Софья Эрнст пришла на день рождения Собчак с обесцвеченными бровями
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sofyapavlovna

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста российская актриса Софья Эрнст вышла в свет в необычном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя артистка посетила вечеринку в честь дня рождения ведущей Ксении Собчак. Она выбрала для мероприятия облегающее черное платье ниже колена и сапоги в тон и взяла с собой шарф из перьев.

При этом знаменитость уложила в небрежную косу окрашенные в блонд волосы и продемонстрировала обесцвеченные брови в сочетании с длинными и неравномерно наращенными черными ресницами.

В июле российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева с обесцвеченными бровями снялась для журнала.

