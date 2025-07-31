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16:06, 31 июля 2025Ценности

Лариса Гузеева с обесцвеченными бровями снялась для журнала

Лариса Гузеева с обесцвеченными бровями снялась для журнала «Собака.ru»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_larisa_guzeeva_

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева в необычных образах снялась для журнала «Собака.ru». Соответствующий материал появился на сайте издания.

66-летняя звезда фильма «Жестокий романс» стала героиней двух обложек августовского номера. На одном из кадров она позировала на красном фоне в черном пальто с широкими плечами.

Также знаменитость предстала перед камерой в зеленом жакете, украшенном нитями белых бус. При этом она окрасила волосы в черный цвет, добавив пряди оттенка блонд, выделила глаза черными стрелками и обесцветила брови.

Ранее в июле Лариса Гузеева опубликовала фото с сединой и восхитила подписчиков.

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