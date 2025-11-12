На Украине произошла авария на урановой шахте

На Ингульской урановой шахте в Кировоградской области Украины произошла авария. Об этом сообщило Минэнерго республики в своем Telegram-канале.
«На шахте ВостГОК продолжаются аварийно-спасательные работы из-за чрезвычайной ситуации. 11 ноября на шахте Ингульска ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") произошла чрезвычайная ситуация», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта, а в самой шахте во время работ находилось четверо сотрудников.
Двое сотрудников, как отмечается, смогли выбраться — судьба еще двоих неизвестна, идут аварийно-спасательные работы.
Ранее подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые Картузы» рассказало, что на территории шахтоуправления «Покровское», расположенном на западе от Красноармейска (украинское название — Покровск), регулярно происходят бои, а большинство зданий разрушено.