17:45, 12 ноября 2025Бывший СССР

На Украине произошла авария на урановой шахте

На урановой шахте в Кировоградской области Украины произошла авария
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Evgeny_V / Shutterstock / Fotodom

На Ингульской урановой шахте в Кировоградской области Украины произошла авария. Об этом сообщило Минэнерго республики в своем Telegram-канале.

«На шахте ВостГОК продолжаются аварийно-спасательные работы из-за чрезвычайной ситуации. 11 ноября на шахте Ингульска ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") произошла чрезвычайная ситуация», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта, а в самой шахте во время работ находилось четверо сотрудников.

Двое сотрудников, как отмечается, смогли выбраться — судьба еще двоих неизвестна, идут аварийно-спасательные работы.

Ранее подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые Картузы» рассказало, что на территории шахтоуправления «Покровское», расположенном на западе от Красноармейска (украинское название — Покровск), регулярно происходят бои, а большинство зданий разрушено.

