На Украине произошла авария на урановой шахте

На Ингульской урановой шахте в Кировоградской области Украины произошла авария. Об этом сообщило Минэнерго республики в своем Telegram-канале.

«На шахте ВостГОК продолжаются аварийно-спасательные работы из-за чрезвычайной ситуации. 11 ноября на шахте Ингульска ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") произошла чрезвычайная ситуация», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта, а в самой шахте во время работ находилось четверо сотрудников.

Двое сотрудников, как отмечается, смогли выбраться — судьба еще двоих неизвестна, идут аварийно-спасательные работы.

