Раскрыто оружие США для ударов по Венесуэле

CNN: США используют дроны и истребители для ударов по побережью Венесуэлы

Армия США использует боевые дроны и истребители для нанесения ударов по лодкам у побережья Венесуэлы. Об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.

«Большинство ударов наносятся с помощью беспилотников MQ-9 Reaper, которые управляются дистанционно и обычно вооружены ракетами Hellfire», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, американцами также задействуется пилотируемая авиация, в частности, истребители F-35 и штурмовики AC-130J. CNN отмечает, что большую часть сил Соединенные Штаты перебросили с военной базы в Пуэрто-Рико.

Ранее ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Приказ о развертывании авианосной группы в Карибском море был отдан американским лидером Дональдом Трампом в прошлом месяце.