Сильное землетрясение произошло на Кипре

У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Кипра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 09:31 среды по местному времени (12:31 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. В течение 10 минут после основного события было зафиксировано три афтершока на разных глубинах. Риск цунами отсутствует.

Из-за землетрясения на острове наблюдались перебои в работе телекоммуникационных сетей. Толчки ощутили жители всех городов Кипра. Многие покинули здания и выбежали на улицу, сработал сигнал тревоги. Информация о возможных разрушениях не уточняется.

