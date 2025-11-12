Экономика
15:00, 12 ноября 2025Экономика

Сильное землетрясение произошло на Кипре

У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2
Александра Качан (Редактор)

Фото: menur / Shutterstock / Fotodom

У берегов Кипра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 09:31 среды по местному времени (12:31 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. В течение 10 минут после основного события было зафиксировано три афтершока на разных глубинах. Риск цунами отсутствует.

Из-за землетрясения на острове наблюдались перебои в работе телекоммуникационных сетей. Толчки ощутили жители всех городов Кипра. Многие покинули здания и выбежали на улицу, сработал сигнал тревоги. Информация о возможных разрушениях не уточняется.

Ранее в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. Эпицентр толчков располагался в 29 километрах к северо-востоку от города Горока с населением 18,5 тысячи человек.

