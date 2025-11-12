Экономика
В одной стране произошло мощное землетрясение

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,1
Полина Кислицына (Редактор)
Фото: Meet PNG / XinHua / Globallookpress.com

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 13:23 в среду, 12 ноября, по местному времени (06:23 мск) в восточной части острова Новая Гвинея. Их эпицентр располагался в 29 километрах к северо-востоку от города Горока с населением 18,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 110 километров.

Ранее стало известно, что в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах к северу от города Антофагаста.

