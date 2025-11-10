Экономика
21:43, 10 ноября 2025

В Латинской Америке произошло мощное землетрясение

В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Esteban Felix / AP

В Чили в понедельник, 10 ноября, произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6. О стихийном бедствии в Латинской Америке сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 07:49 по местному времени. Их эпицентр располагался в 24 километрах к северу от города Антофагаста с населением 309 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 километров. Информации о пострадавших и повреждениях в результате случившегося при этом не поступало.

Ранее в ноябре стало известно о землетрясении аналогичной силы, которое было зарегистрировано у берегов Японии. Его эпицентр находился в 127 километрах к востоку от города Мияко, в котором проживает 51,7 тысячи человек.

