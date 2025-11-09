Землетрясение произошло у берегов Японии

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение в 127 километрах к востоку от города Мияко, в котором проживает 51,7 тысячи человек, было зафиксировано в 22:15 (по местному времени), 8 ноября. По московскому времени — в 01:38 9 ноября. Очаг был на глубине 19 километров.

Также толчки, магнитудой 5,1 ощущались у восточного побережья Хонсю.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в России на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки почувствовали жители сел Мгачи, Тымовское, Ноглики и других населенных пунктов.