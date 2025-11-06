На острове в России произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,3

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Толчки ощутили местные жители, сообщает Telegram-канал «АСТВ.ру».

Очаг залегал на глубине шесть километров. Землетрясение почувствовали жители сел Мгачи, Тымовское, Ноглики и других населенных пунктов. Ближе всего к эпицентру оказались села Иркир, Арги-Паги и Чир-Унвд. По данным канала, в ближайших населенных пунктах толчки ощущались на уровне пяти-шести баллов. По словам жителей, от толчков дрожали стены домов.

Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в среду, 5 ноября, магнитуда составила 6,4.