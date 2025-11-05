Мощное землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Камчатки

Мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в среду, 5 ноября, в 11:28 по местному времени (02:28 по московскому времени). Их магнитуда достигала 6,4 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

По данным геофизиков, эпицентр явления находился в Тихом океане, в 1169 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 56,5 километра. Ученые уточняют, что жители краевой столицы и города Елизово ощутили толчки силой 4 балла. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал рост числа землетрясений в регионе нормальным явлением. Он объяснил, что связался с директором Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данилой Чебровым, и тот заверил его, что процесс полностью соответствует прогнозу.