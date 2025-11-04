Россия
14:12, 4 ноября 2025

Рост числа землетрясений на Камчатке назвали нормальным

Глава Камчатки Солодов объяснил спокойствие ученых при частых землетрясениях
Платон Щукин
Увеличение числа землетрясений в последние сутки на Камчатке является полностью нормальным явлением и не вызывает беспокойства ученых. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он объяснил, что связался с директором Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данилой Чебровым, и тот заверил его, что процесс полностью соответствует прогнозу.

Речь идет о серии афтершоков, и в целом учащение толчков не выглядит чем-то необычным.

Тем не менее Солодов поручил обеспечить полную готовность всех сил и средств к возможному оперативному реагированию и пообещал при необходимости развернуть пункты временного пребывания.

На прошлой неделе на Камчатку за сутки обрушились десять землетрясений магнитудой до 5,0. Вулканическая активность на полуострове заметно выросла после мощного землетрясения 30 июля.

