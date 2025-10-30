Экономика
08:23, 30 октября 2025

Десять землетрясений обрушились на российский регион

МЧС: На Камчатку за сутки обрушились десять землетрясений магнитудой до 5,0
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

За сутки на Камчатку обрушились десять землетрясений магнитудой до 5,0. Об этом сообщает главное управление МЧС России по российскому региону в своем Telegram-канале.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались», — уточнили в ведомстве.

При этом на полуострове продолжают наблюдать за вулканической активностью, которая заметно выросла после мощного землетрясения 30 июля. Так, специалисты говорят о пробуждении вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителей и гостей региона призвали не приближаться к исполинам.

Ранее на Камчатку за сутки обрушились семь землетрясений. За сутки в российском регионе произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8, а затем случилось еще одно, более мощное, землетрясение. Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали во вторник, 28 октября, в 11.00 по местному времени (02.00 мск). Их магнитуда достигала 5,0.

