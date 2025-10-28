Экономика
08:13, 28 октября 2025Экономика

Семь землетрясений обрушились на российский регион

На Камчатке произошли семь землетрясений магнитудой до 5,0
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

На Камчатку обрушились семь землетрясений. Магнитуда самого мощного из них достигала 5,0, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, за сутки в российском регионе произошли шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8. «В населенных пунктах подземные толчки не ощущались», — уточнили в МЧС. Однако спустя час после этого сообщения на Камчатку обрушилось еще одно, более мощное, землетрясение.

Подземные толчки в Тихом океане зафиксировали во вторник, 28 октября, в 11.00 по местному времени (02.00 мск). Их магнитуда достигала 5,0 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением. Эпицентр явления находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине в 33,2 километра. В МЧС уточнили, что жители краевой столицы почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла.

Ранее мощное землетрясение произошло в Турции. Магнитуда поземных толчков достигала 6,1. Явление ощутили в Стамбуле, Измире и других регионах. В результате обрушились четыре здания. Число пострадавших не известно.

