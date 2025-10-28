Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения

NTV: Четыре здания были разрушены в ходе землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир привело к обрушению четырех зданий. Жертв удалось избежать, информирует телеканал NTV.

По словам главы МВД страны Али Ерликая, разрушению подверглись три здания и одно строение. В последнем располагался магазин. Данные о находящихся под завалами также не поступали.

По сообщению телеканала, напуганные землетрясением жители нескольких районов выбежали из домов и боятся возвращаться в квартиры, предпочитая оставаться на улице.

Накануне вечером стало известно, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Уточнялось, что толчки ощущались в Стамбуле, Измире и других регионах. Эпицентр находился на западе страны, в девяти километрах от города Сындыргы.

До этого, 26 октября, на западе Турции также произошло землетрясение. Подчеркивалось, что толчки ощущались в Стамбуле