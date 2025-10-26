Мир
20:59, 26 октября 2025

В Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Umit Bektas / Reuters

На западе Турции в воскресенье, 26 октября, произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что толчки ощущались в Стамбуле. Они длились по 20-30 секунд и не вызвали паники среди населения. Специальные приложения на смартфонах оповестили владельцев о толчках лишь за несколько секунд до них.

По разным данным, магнитуда землетрясения составила от 3,7 до 3,9. Эпицентр располагался в Черном море недалеко от аэропорта Стамбула.

25 октября у побережья Камчатки произошло мощное землетрясение — магнитуду оценили в 6,3. Тогда эпицентр подземного толчка зафиксировали в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского.

    Все новости