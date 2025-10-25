У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение — магнитуду оценили в 6,3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Утверждается, что эпицентр подземного толчка зафиксирован в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского. Уходит он в глубину на 22 километра, рассказали специалисты.

22 октября произошло землетрясение рядом с восточным побережьем Камчатки. Тогда магнитуду оценили в 5,3. 20 октября в регионе зафиксировали еще одно землетрясение, но не такое сильное. 17 октября в Тихом океане рядом с Камчаткой снова произошли мощные подземные точки.

Также в октябре землетрясение зарегистрировали на границе Таджикистана и Афганистана. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,6. По их информации, очаг залегал в 10 километрах от поверхности земли.