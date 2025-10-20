Экономика
08:43, 20 октября 2025

На Камчатке произошло землетрясение

EMSC: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 16:18 по местному времени (07:18 мск). Их эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 километров. Информации о разрушениях и последствиях стихийного бедствия не поступало.

Ранее в октябре мощное землетрясение зарегистрировали на границе Таджикистана и Афганистана. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,6. По их информации, очаг залегал на глубине 10 километров.

