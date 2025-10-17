Экономика
21:09, 17 октября 2025Экономика

На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ahmad Masood / Reuters

На границе Таджикистана и Афганистана зафиксировали сильное землетрясение. Об этом сообщает Немецкий центр геологических исследований (GFZ) на сайте.

Магнитуда подземных толчков составила 5,6. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Ирана внезапно активизировался вулкан-«зомби» Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет. Его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев.

