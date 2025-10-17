Экономика
15:17, 17 октября 2025Экономика

В Иране проснулся «зомби»

В Иране проснулся вулкан-«зомби» Тафтан, считавшийся потухшим 710 тысяч лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Amirhossein Nikroo / Wikimedia

На юго-востоке Ирана активизировался вулкан-«зомби» Тафтан, считавшийся потухшим 710 тысяч лет. Вершина исполина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев, пишет Daily Mail.

Термин «зомби» описывает вулканы, которые считаются потухшими или неактивными, но проявляющие признаки жизни: землетрясения, выбросы газов или деформация поверхности. Ученые считают, что внезапное пробуждение Тафтана может быть связана с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью. В 2024 году также наблюдались выбросы дыма и пепла.

Вулканолог Пабло Гонсалес отметил, что Тафтан следует считать не потухшим, а спящим вулканом. По его словам, подземное давление продолжает расти и в будущем может привести к слабому или значительному выбросу энергии. Сейчас вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар. При этом признаки неизбежного извержения отсутствуют.

Ранее вулкан Ключевской на Камчатке выбросил огромный столб пепла.

