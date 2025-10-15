Вулкан в российском регионе выбросил огромный столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7,5 километра

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил огромный столб пепла. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на извержения вулканов (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в своем Telegram-канале.

Извержение произошло в среду, 15 октября, в 09:10 по местному времени (00:10 мск). Вулкан выбросил столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря.

По данным ученых, пепловый шлейф протянулся на 80 километров к северо-востоку от Ключевского. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности. «Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — пояснили специалисты.

В понедельник, 13 октября, вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7 километров над уровнем моря. Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде. Россиян призвали закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу или надевать респираторы и марлевые повязки.