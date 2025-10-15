Экономика
09:52, 15 октября 2025Экономика

Вулкан в российском регионе выбросил огромный столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7,5 километра
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетИзвержение вулканов на Камчатке

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил огромный столб пепла. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на извержения вулканов (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в своем Telegram-канале.

Извержение произошло в среду, 15 октября, в 09:10 по местному времени (00:10 мск). Вулкан выбросил столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря.

По данным ученых, пепловый шлейф протянулся на 80 километров к северо-востоку от Ключевского. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности. «Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — пояснили специалисты.

В понедельник, 13 октября, вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7 километров над уровнем моря. Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде. Россиян призвали закрыть окна и двери, по возможности не выходить на улицу или надевать респираторы и марлевые повязки.

