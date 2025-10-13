Экономика
07:37, 13 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о пеплопаде

Жителей российского региона предупредили о пеплопаде после извержения вулкана
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

В Камчатском крае возможен пеплопад после извержения Ключевского вулкана. Об этом предупреждает жителей российского региона местное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Для вулкана объявили оранжевый код авиационной опасности. По данным ведомства, пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. В зоне риска находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского муниципальных округов.

Однако пока что выпадение пепла в них не наблюдается. Вероятность таких осадков, по прогнозам специалистов, сохранится до 17 октября.

В случае пеплопада россиян призвали закрыть дома все окна и двери, по возможности не выходить на улицу или надевать респираторы и марлевые повязки, а также не заносить в помещение попавшую под пеплопад одежду.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла понедельник, 13 октября, в 9:30 по местному времени (0:30 по мск). Его высота достигала семи километров над уровнем моря.

