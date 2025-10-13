Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:14, 13 октября 2025Экономика

Вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7 км над уровнем моря
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке в 9:30 по местному времени (0:30 по мск) выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в своем Telegram-канале.

«Продолжается парогазовая активность вулкана с некоторым количеством пепла. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты», —подчеркнули в KVERT.

В сентябре сообщалось, что на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Исполин выбросил столб пепла высотой 4 километра над уровнем моря. Пепловый шлейф, согласно видеоданным специалистов, растянулся на 5 километров в сторону запада.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Женщина увлеклась теориями заговора и поставила под угрозу собственный брак

    В США российский «Адмирал Горшков» прозвали нафталиновым шариком

    Дом престарелых раскритиковали за сексуальные танцы

    Вылечившиеся от рака груди женщины рассказали о сексе после диагноза

    На Западе заявили о появлении новой линии фронта против России

    Вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

    Трамп вновь обвинил своих предшественников в кризисе на Украине

    В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

    БПЛА атаковали Одессу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости