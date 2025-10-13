Вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 7 км над уровнем моря

Вулкан Ключевской на Камчатке в 9:30 по местному времени (0:30 по мск) выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в своем Telegram-канале.

«Продолжается парогазовая активность вулкана с некоторым количеством пепла. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты», —подчеркнули в KVERT.

В сентябре сообщалось, что на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Исполин выбросил столб пепла высотой 4 километра над уровнем моря. Пепловый шлейф, согласно видеоданным специалистов, растянулся на 5 километров в сторону запада.