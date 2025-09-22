Экономика
08:43, 22 сентября 2025

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой четыре километра
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

Как отмечается, исполин выбросил столб пепла высотой 4 километра над уровнем моря. Пепловый шлейф, согласно видеоданным специалистов, растянулся на 5 километров в сторону запада. В районе вулкана установлен повышенный оранжевый код авиационной опасности.

В последний раз пепловый выброс на Шивелуче наблюдался 19 сентября. Тогда его высота составила 4,5 километра, а шлейф простирался на 20 километров. В тот же день на полуострове произошло землетрясение магнитудой 5,2. О разрушениях и пострадавших в результате удара стихии не сообщалось. Предыдущее землетрясение магнитудой 7,2, случившееся 18-го числа, стало поводом для объявления угрозы цунами в регионе.

