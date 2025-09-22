На Камчатке вулкан выбросил столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой четыре километра

На вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

Как отмечается, исполин выбросил столб пепла высотой 4 километра над уровнем моря. Пепловый шлейф, согласно видеоданным специалистов, растянулся на 5 километров в сторону запада. В районе вулкана установлен повышенный оранжевый код авиационной опасности.

В последний раз пепловый выброс на Шивелуче наблюдался 19 сентября. Тогда его высота составила 4,5 километра, а шлейф простирался на 20 километров. В тот же день на полуострове произошло землетрясение магнитудой 5,2. О разрушениях и пострадавших в результате удара стихии не сообщалось. Предыдущее землетрясение магнитудой 7,2, случившееся 18-го числа, стало поводом для объявления угрозы цунами в регионе.