Мощный выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч

KVERT: Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра

Мощный выброс пепла произошел на одном из самых активных вулканов Камчатки — Шивелуче. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

По данным ведомства, шлейф пепла протянулся на 20 километров на север от вулкана. Специалисты установили оранжевый код авиационной опасности.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что по восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после того, как в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,2.

5 сентября стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.