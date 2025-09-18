У Курильских островов объявили угрозу цунами

МЧС: У Курильских островов объявлена угроза цунами

У Курильских островов объявлена угроза цунами после мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Все службы работают в штатном режиме. Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 метра на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что по восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после того, как в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,2.

5 сентября стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.