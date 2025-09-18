Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:40, 18 сентября 2025Экономика

У Курильских островов объявили угрозу цунами

МЧС: У Курильских островов объявлена угроза цунами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Пресс-служба Кроноцкого заповедника / РИА Новости

У Курильских островов объявлена угроза цунами после мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Все службы работают в штатном режиме. Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 метра на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что по восточному побережью полуострова Камчатка объявили угрозу цунами после того, как в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,2.

5 сентября стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил Козака от должности

    Популярный диджей назвал отличие москвичей от жителей других городов

    Названа стоимость самой дорогой кладовки в Москве

    Десятки тысяч жителей Крыма остались без света

    У Курильских островов объявили угрозу цунами

    Захарова рассказала о правилах выезда за рубеж с детьми

    Бобер стал причиной остановки движения поездов в европейской стране

    В европейской стране захотели лишить льготы украинских мужчин-беженцев

    Российский пенсионер отравился угарным газом при обогреве дома газовой плитой

    Трамп выдвинул версию по инциденту с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости