На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли 22 октября в 11:37 по местному времени (02:37 мск). Очаг залегал на глубине 48,7 километра в акватории Тихого океана в 71 километре от Петропавловска-Камчатского. По предварительным данным, интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила 4 балла по шкале MSK-64. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение зарегистрировали на границе Таджикистана и Афганистана. Его магнитуда составила 5,6, очаг залегал на глубине 10 километров.