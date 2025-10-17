Экономика
07:40, 17 октября 2025

Мощное землетрясение произошло рядом с российским регионом

В Тихом океане рядом с Камчаткой произошло землетрясение магнитудой 5,6
Нина Ташевская
СюжетЗемлетрясение в Индонезии

Фото: Reuters

В Тихом океане рядом с Камчаткой произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 17 октября, примерно в 13 часов по местному времени (4 часа утра мск). Их магнитуда достигала 5,6 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 101 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. Жители города ощутили подземные толчки в 4 балла, уточнили в ведомстве. Очаг залегал на глубине 48 километров. Угрозу цунами в регионе не объявляли. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Ранее мощное землетрясение произошло в Индонезии. Подземные толчки зафиксировали в четверг, 16 октября, в 12:48 по местному времени (06:48 мск). Их магнитуда достигала 6,6.Эпицентр явления находился в 61 километре к северо-западу от города Сарми в провинции Папу — там проживают более 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 21 километр.

