Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 16 октября 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Индонезии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stefanno Sulaiman / Reuters

Мощное землетрясение произошло в провинции Папуа в Индонезии. Об этом сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 16 октября, в 12:48 по местному времени (06:48 мск). Их магнитуда достигала 6,6 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 61 километре к северо-западу от города Сарми в провинции Папу — там проживают более 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 21 километр. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информация не уточнялась.

Ранее мощное землетрясение произошло в Чили. Эпицентр землетрясения располагался в 36 километрах к юго-западу от Овалье в коммуне Кокимбо. Очаг залегал на глубине 44 километров. Магнитуда землетрясения достигла 5,5 по шкале Рихтера. О пострадавших и разрушениях также ничего не известно, угроза цунами не объявлялась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости