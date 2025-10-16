Мощное землетрясение произошло в одной стране

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии

Мощное землетрясение произошло в провинции Папуа в Индонезии. Об этом сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 16 октября, в 12:48 по местному времени (06:48 мск). Их магнитуда достигала 6,6 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 61 километре к северо-западу от города Сарми в провинции Папу — там проживают более 30 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 21 километр. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информация не уточнялась.

Ранее мощное землетрясение произошло в Чили. Эпицентр землетрясения располагался в 36 километрах к юго-западу от Овалье в коммуне Кокимбо. Очаг залегал на глубине 44 километров. Магнитуда землетрясения достигла 5,5 по шкале Рихтера. О пострадавших и разрушениях также ничего не известно, угроза цунами не объявлялась.