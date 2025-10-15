В Латинской Америке произошло мощное землетрясение

У побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 5,5

Близ Чили произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подземные толчки были зарегистрированы у побережья центрального Чили. Эпицентр землетрясения располагался в 36 километрах к юго-западу от Овалье в коммуне Кокимбо. Очаг залегал на глубине 44 километров. Магнитуда землетрясения достигла 5,5 по шкале Рихтера.

Магнитуда землетрясения, произошедшего в Чили в мае, составила 5,1. Подземные толчки произошли в 18 километрах на юго-восток от города Саламанка. В июне землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано у берегов другой латиноамериканской страны, Перу.

Ранее 15 октября землетрясение пережили жители Бурятии. Сейсмические толчки ощущались на севере республики, в Курумканском районе. Его магнитуда составила 4,3. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.