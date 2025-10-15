В российском регионе произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3

На севере Бурятии в среду, 15 октября, произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщается в Telegram-канале «Землетрясения в Байкальском регионе».

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 09:00 по местному времени (около 04:00 мск). По информации Telegram-канала Babr Mash, землетрясение ощущалось жителями Курумканского района республики. Информации о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия в российском регионе не поступало.

На прошлой неделе стало известно, что на Камчатке произошли два мощных землетрясения. Сейсмологи оценили их магнитуду в 5,8 и 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 156 километрах от города Петропавловск-Камчатский.