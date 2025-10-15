Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:29, 15 октября 2025Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: AlexLMX / Shutterstock / Fotodom  

На севере Бурятии в среду, 15 октября, произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщается в Telegram-канале «Землетрясения в Байкальском регионе».

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 09:00 по местному времени (около 04:00 мск). По информации Telegram-канала Babr Mash, землетрясение ощущалось жителями Курумканского района республики. Информации о пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия в российском регионе не поступало.

На прошлой неделе стало известно, что на Камчатке произошли два мощных землетрясения. Сейсмологи оценили их магнитуду в 5,8 и 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 156 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости