19:36, 9 октября 2025Экономика

Два мощных землетрясения произошли в российском регионе

На Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,8 и 5,5
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: ecbphotos / Shutterstock / Fotodom

На Камчатке произошли два землетрясения. Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН в российском регионе в своем Telegram-канале.

Первую серию подземных толчков зафиксировали в четверг, 9 октября, в 16:28 по московскому времени. Их магнитуда достигала 5,8. Эпицентр находился в 156 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 32 километров.

Позже в регионе произошло еще одно землетрясение, его магнитуда составила 5,5. Информации о пострадавших и инфраструктурных разрушениях нет.

Ранее землетрясение произошло в другом российском регионе. В среду, 8 октября, подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в Республике Алтай. Эпицентр явления находился в пяти километрах восточнее населенного пункта Старый Бельтир. Неподалеку расположены еще семь населенных пунктов.

    Все новости