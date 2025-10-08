Экономика
17:00, 8 октября 2025Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

В республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,9
Александра Качан (Редактор)

Фото: samoila ionut / Shutterstock / Fotodom

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,9, сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в 18:20 (14:20 мск) среды, 8 октября, в пяти километрах восточнее населенного пункта Старый Бельтир. Неподалеку находятся еще семь населенных пунктов: Кош-Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган-Узун.

Местные жители ощутили подземные толчки. При этом во время землетрясения никто не пострадал, о разрушениях также не сообщается.

Ранее в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки зафиксировали в районе горной системы Гиндукуш.

