В российском регионе произошло землетрясение

В республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4,9

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,9, сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в 18:20 (14:20 мск) среды, 8 октября, в пяти километрах восточнее населенного пункта Старый Бельтир. Неподалеку находятся еще семь населенных пунктов: Кош-Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой и Чаган-Узун.

Местные жители ощутили подземные толчки. При этом во время землетрясения никто не пострадал, о разрушениях также не сообщается.

