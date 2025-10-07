В Афганистане произошло мощное землетрясение

EMSC: В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Афганистане во вторник, 7 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в районе горной системы Гиндукуш в 16:05 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 112 километрах к северо-востоку от города Кундуз с населением в 161 тысячу человек. Его очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

Ранее 7 октября стало известно, что у берегов Фиджи зарегистрировали сильные подземные толчки. Сейсмологи оценили их магнитуду в 5,6.

