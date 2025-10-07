У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,6

Недалеко от юго-западного острова Кандаву, принадлежащего Республике Фиджи, произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,6, об этом говорится на сайте Геологической службы Австралии.

Эпицентр землетрясения зафиксировали в 35 километрах к югу от острова с населением свыше 10 тысяч человек. По данным службы, очаг залегал на глубине около 550 километров. Угрозу цунами не объявляли, информации о пострадавших и разрушениях также не было.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксировали на восточном побережье острова Хонсю.