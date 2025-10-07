Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:29, 7 октября 2025Экономика

У берегов Фиджи произошло землетрясение

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,6
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Недалеко от юго-западного острова Кандаву, принадлежащего Республике Фиджи, произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,6, об этом говорится на сайте Геологической службы Австралии.

Эпицентр землетрясения зафиксировали в 35 километрах к югу от острова с населением свыше 10 тысяч человек. По данным службы, очаг залегал на глубине около 550 километров. Угрозу цунами не объявляли, информации о пострадавших и разрушениях также не было.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки зафиксировали на восточном побережье острова Хонсю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

    Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

    Израиль поместили между молотом и наковальней

    Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

    Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

    Трампа обвинили в подрыве конституции США

    В небе над Киевом заметили российскую «Герань»

    Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

    Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости