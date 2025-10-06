Экономика
В Японии произошло землетрясение

EMSC: В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В Японии в понедельник, 6 октября, произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали на восточном побережье острова Хонсю в 23:58 по местному времени (17:58 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 293 километрах к востоку от города Сендай с населением более миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее стало известно, что в Иране зарегистрировали мощное землетрясение магнитудой 5,1.

    Все новости