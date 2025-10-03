Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Иране произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 3 октября. Их магнитуда достигала 5,1 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 183 километрах к северо-востоку от города Исфахан с населением более 1,5 миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация об ощутимости подземных толчков, пострадавших и инфраструктурных разрушениях не уточняется.

Ранее мощное землетрясение произошло рядом с турецким Стамбулом. Подземные толчки зафиксировали в четверг, 2 октября, в 14:55 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 5,0.Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах южнее города Мармара Эреглиси, который расположен в около 90 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 13 километров.