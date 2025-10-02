Мощное землетрясение произошло рядом со Стамбулом

EMSC: Рядом со Стамбулом произошло землетрясение магнитудой 5,0

Рядом с турецким Стамбулом произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 2 октября, в 14:55 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 5,0.

Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах южнее города Мармара Эреглиси, который расположен в около 90 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 13 километров. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Накануне землетрясение произошло в Индонезии. Подземные толчки зафиксировали 1 октября в 20:49 (16:49 по московскому времени). Их магнитуда достигала 6,1. Эпицентр находился в море, в 77 километрах к северо-востоку от города Тиакур. Очаг залегал на глубине 163 километра. Специалисты допускали риск афтершоков. Угроза возникновения цунами не объявлялась.