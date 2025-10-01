Экономика
18:49, 1 октября 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Antara Foto / Wahyu Putro A / Reuters

В Индонезии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает местное сейсмологическое и метеорологическое агентство BMKG.

Подземные толчки зафиксировали 1 октября в 20:49 по местному времени (16:49 мск). Их магнитуда достигала 6,1 — это сейсмологи считают мощным землетрясением.

Эпицентр явления находился в море, в 77 километрах к северо-востоку от города Тиакур. Очаг залегал на глубине 163 километра. Специалисты допускают риск афтершоков. Однако угроза возникновения цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах. Его жертвами стали 69 человек. Землетрясение стало одним из самых сильных в стране за последний десяток лет. Подземные толчки начались вечером 30 сентября недалеко от острова Себу. В результате некоторые здания получили повреждения, местные домохозяйства остались без электричества, несколько человек пропали без вести,150 человек были ранены.

    Все новости