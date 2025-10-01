Десятки людей стали жертвами землетрясения на Филиппинах

Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 69 человек

Число жертв мощного землетрясения магнитудой 6,9, ударившего по Филиппинам, выросло до 69 человек. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение стало одним из самых сильных в стране за последний десяток лет. Подземные толчки начались вечером 30 сентября недалеко от острова Себу. В результате некоторые здания получили повреждения, местные домохозяйства остались без электричества, несколько людей пропали без вести.150 человек были ранены.

Старинный католический храм на филиппинском острове Бантаян не выдержал подземных толчков и рухнул за секунды. Обрушение здания попало на видео.