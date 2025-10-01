Десятки людей стали жертвами землетрясения на Филиппинах

Число жертв мощного землетрясения магнитудой 6,9, ударившего по Филиппинам, выросло до 69 человек. Об этом сообщает Reuters.
Землетрясение стало одним из самых сильных в стране за последний десяток лет. Подземные толчки начались вечером 30 сентября недалеко от острова Себу. В результате некоторые здания получили повреждения, местные домохозяйства остались без электричества, несколько людей пропали без вести.150 человек были ранены.
Старинный католический храм на филиппинском острове Бантаян не выдержал подземных толчков и рухнул за секунды. Обрушение здания попало на видео.