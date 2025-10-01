Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 1 октября 2025Экономика

Десятки людей стали жертвами землетрясения на Филиппинах

Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 69 человек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Число жертв мощного землетрясения магнитудой 6,9, ударившего по Филиппинам, выросло до 69 человек. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение стало одним из самых сильных в стране за последний десяток лет. Подземные толчки начались вечером 30 сентября недалеко от острова Себу. В результате некоторые здания получили повреждения, местные домохозяйства остались без электричества, несколько людей пропали без вести.150 человек были ранены.

Старинный католический храм на филиппинском острове Бантаян не выдержал подземных толчков и рухнул за секунды. Обрушение здания попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

    Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

    Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости