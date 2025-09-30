Храм разрушился за секунды из-за землетрясения и попал на видео

На Филиппинах мощное землетрясение разрушило католический храм за секунды

На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Старинный католический храм на острове Бантаян не выдержал подземных толчков и рухнул за секунды. Обрушение здания сняли на видео, которое публикует Telegram-канал «360».

На снятых очевидцами кадрах видно, как обрамленное огоньками здание старинной церкви на остове Бантаян рушится на глазах у людей. На тротуар упала верхняя часть храма с крестом. Люди напуганы и стараются отбежать как можно дальше от здания.

Магнитуда подземных толчков у берегов Филиппин достигала 6,9 — это сейсмологи считают сильным землетрясением. Эпицентр явления находился в 13 километрах от города Бого на острове Себу. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подробности о пострадавших не известны.

Ранее в камчатских школах появились трещины после мощного землетрясения магнитудой 7,8. На стенах и потолках в школах №9, №26 и №34 Вилючинска и Петропавловска-Камчатского образовались глубокие разломы. Больше всего разрушений в последней.