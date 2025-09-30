Экономика
20:06, 30 сентября 2025Экономика

Храм разрушился за секунды из-за землетрясения и попал на видео

На Филиппинах мощное землетрясение разрушило католический храм за секунды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Старинный католический храм на острове Бантаян не выдержал подземных толчков и рухнул за секунды. Обрушение здания сняли на видео, которое публикует Telegram-канал «360».

На снятых очевидцами кадрах видно, как обрамленное огоньками здание старинной церкви на остове Бантаян рушится на глазах у людей. На тротуар упала верхняя часть храма с крестом. Люди напуганы и стараются отбежать как можно дальше от здания.

Магнитуда подземных толчков у берегов Филиппин достигала 6,9 — это сейсмологи считают сильным землетрясением. Эпицентр явления находился в 13 километрах от города Бого на острове Себу. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подробности о пострадавших не известны.

Ранее в камчатских школах появились трещины после мощного землетрясения магнитудой 7,8. На стенах и потолках в школах №9, №26 и №34 Вилючинска и Петропавловска-Камчатского образовались глубокие разломы. Больше всего разрушений в последней.

