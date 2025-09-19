Экономика
07:19, 19 сентября 2025

В Камчатских школах появились трещины на стенах после землетрясения

Юлия Мискевич
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трещины на стенах школ появились после землетрясения на Камчатке, общая магнитуда — 7,8. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что после тряски в семь баллов на стенах и потолках в школах № 9, 26 и 34 Вилючинска и Петропавловску-Камчатскоого образовались глубокие разломы. Больше всего разрушений в последней.

В ночь на 19 сентября у Курильских островов была объявлена угроза цунами после мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки.

5 сентября стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.

