Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:40, 27 октября 2025Путешествия

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, есть локальные разрушения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что толчки ощущались в Стамбуле, Измире и других регионах. Эпицентр находился на западе страны, в девяти километрах от города Сындыргы — там обрушилось несколько зданий и пропало электричество.

Местные власти сообщили о локальных разрушениях. Люди эвакуируются на улицу.

До этого, 26 октября, на западе Турции произошло землетрясение. Подчеркивалось, что толчки ощущались в Стамбуле. Они длились по 20-30 секунд и не вызвали паники среди населения. Специальные приложения на смартфонах оповестили владельцев о толчках лишь за несколько секунд до них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Предсказавший конец света миллиардер рассказал об антихристе Иисусу из сериала South Park

    Уничтожение танка ВСУ в ходе штурма Малой Токмачки попало на видео

    Актер «Папиных дочек» вышел на связь после обвинений в покушении на бывшую жену

    Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Киеву

    В Польше по подозрению в шпионаже задержали украинцев

    ISU начал расследование в отношении державших в руках игрушечную МБР китайских фигуристов

    В США предложили поражать дроны «Росомахами»

    Орбан рассказал об отстранении Европы от урегулирования конфликта на Украине

    Женщина отсудила миллионы долларов за падение на тротуаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости