Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции, есть локальные разрушения

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что толчки ощущались в Стамбуле, Измире и других регионах. Эпицентр находился на западе страны, в девяти километрах от города Сындыргы — там обрушилось несколько зданий и пропало электричество.

Местные власти сообщили о локальных разрушениях. Люди эвакуируются на улицу.

До этого, 26 октября, на западе Турции произошло землетрясение. Подчеркивалось, что толчки ощущались в Стамбуле. Они длились по 20-30 секунд и не вызвали паники среди населения. Специальные приложения на смартфонах оповестили владельцев о толчках лишь за несколько секунд до них.