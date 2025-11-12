Экономика
14:25, 12 ноября 2025Экономика

В идее одного вида ипотеки увидели угрозу для российского бюджета

Аудитор Курдюков: Массовая ипотека под 0 % для рабочих опасна для бюджета
Мария Черкасова

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Нулевая ипотека для работников заводов станет угрозой для российского бюджета. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.

Инициативу сложно реализовать, поскольку не указаны критерии, по которым можно было бы понять, кто работает на «заводе», добавил эксперт. Он считает, что введение нулевой ставки для работников заводов по сути означает ее введение «почти для всех». Такая нагрузка на бюджет окажется колоссальной, тем более, что бюджет последние несколько лет в России дефицитный, что не дает какого-либо маневра для увеличения расходной части. Курдюков отметил, что аналог такого рода льготной ипотеки был закрыт несколько лет назад.

По его мнению, инициативу можно доработать для точечного стимулирования рабочих, чтобы текущие сотрудники не уходили из жизненно важных для государства отраслей. Однако даже в этом случае инициатива только уменьшит отток кадров, но не сможет быть стимулом для россиян идти работать на заводы.

С инициативой запустить программу беспроцентной ипотеки для сотрудников промышленных предприятий в России выступал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

Ранее нулевую ипотеку предложили выдавать многодетным семьям. Инициатором предложения выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

