Россия
10:28, 12 ноября 2025Россия

В России отреагировали на визит Зеленского в Херсон

Сенатор Басюк назвал визит Зеленского в Херсон пиаром
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон является пиаром и попыткой отвлечь внимание от неудач на фронте. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все это попытка отвести внимание от коррупционных скандалов и катастрофы ВСУ [Вооруженных сил Украины] на фронте... И, конечно же, пиар, чтобы показать своим западным кураторам хоть какую-нибудь перемогу», — сказал он.

По мнению сенатора, слова Зеленского о наращивании обороны Херсона больше похожи на конвульсии. Политик также напомнил о массовом дезертирстве на Украине.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение на фоне стелы у въезда в город. Он отметил, что провел в Херсоне совещание, на котором присутствовали лица, отвечающие за безопасность города. Зеленский также сообщил, что поручил элитной бригаде операторов дронов ВСУ «Птахи Мадьяра» расширить оборонительные возможности Херсона.

