Ирина Шейк в прозрачном бюстгальтере прогулялась по лесу

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде прогулялась по лесу

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк в откровенном виде прогулялась по лесу. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) стилиста Тони Ирвина.

39-летняя манекенщица позировала перед камерой на фоне травы и ели. На ней были надеты колготки, мини-юбка с высокой талией и укороченный свитер, из-под которого виднелся прозрачный бюстгальтер с кружевами. Кроме того, знаменитость повязала на талию кофту и распустила волосы.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк также в откровенном виде снялась для журнала Re-Edition. Тогда супермодель запечатлели стоящей на сиденье мотоцикла. Она позировала в сером костюме, который состоял из пиджака и юбки. При этом звезда повернулась к камере спиной и продемонстрировала обнаженные ягодицы.