Ирина Шейк с обнаженными ягодицами снялась на мотоцикле

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном виде снялась для Re-Edition

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк в откровенном виде снялась для журнала Re-Edition. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летнюю манекенщицу запечатлели стоящей на сиденье мотоцикла. Знаменитость позировала в сером костюме, состоящем из пиджака и юбки. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала обнаженные ягодицы. Оказалось, что задняя часть на юбке отсутствовала.

Кроме того, Шейк поделилась еще одним откровенным снимком. Она примерила белые туфли на шпильке и вязаный свитер. На размещенном кадре видно, что от штанов звезда решила отказаться.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк повторила откровенный образ популярной итальянско-венгерской порнозвезды 80-х Анны Илоны Шталлер, более известной как Чиччолина.