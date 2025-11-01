Ценности
Ирина Шейк снялась топлес в образе популярной порнозвезды 80-х

Супермодель Ирина Шейк повторила откровенный образ актрисы 80-х Чиччолины
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @irinashayk

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк повторила откровенный образ популярной итальянско-венгерской порнозвезды 80-х Анны Илоны Шталлер, более известной как Чиччолина. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

39-летняя манекенщица снялась на размещенных фото топлес в обнажающем тело нежно-розовом наряде. Помимо этого, звезда надела парик со светлыми волосами и венок из цветов. Образ дополнили удлиненные перчатки и чулки с рюшами. «Чиччолина — икона навсегда», — подписала знаменитость.

Известно, что Чиччолина родилась в 1951 году и стала первой в мире порнозвездой, которая получила в парламенте депутатский пост.

В октябре Ирина Шейк в нижнем белье похвасталась прессом на съемке для Victoria’s Secret. 39-летняя модель снялась в черном бюстгальтере и трусах, расшитых стразами.

